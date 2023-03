Fátima Úria, de 87 anos, Cândida Queirós, de 83 anos, Maria Augusta Nogueira, de 74 anos, e Rosa Pinto, de 73 anos, juntaram-se para recriar o videoclipe do tema "Saia da Carolina", novo single de Carolina Deslandes.

As quatro utentes do Centro Social de Carvalhosa, em Marco de Canaveses, vestiram-se com trajes tradicionais e gravaram uma versão do vídeo da canção que faz parte do álbum "Caos".

Veja o vídeo: