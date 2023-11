J Balvin anunciou esta terça-feira, dia 28 de novembro, a sua digressão internacional, "Que Bueno Volver a Verte".

O artista vai regressar a Portugal em 2024, para um concerto a 1 de junho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Os bilhetes são colocados à venda na sexta-feira, dia 1 de dezembro às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. As entradas para plateia em pé e mobilidade condicionada custam 60 euros. Já os bilhetes para a Golden Circle estão à venda por 90 euros.

Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 30 de novembro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir da meia-noite de dia 30 de novembro com as instruções em como proceder para aceder à pré-venda. I

Após ter sido cabeça de cartaz de alguns dos maiores festivais de verão e de vários espetáculos esgotados pelo mundo, esta digressão leva J Balvin a 20 cidades europeias, com paragens na Alemanha, Suíça, Itália, Áustria, Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Lituânia, Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal e Reino Unido.

"Latino Gang - mal posso esperar para vos ver! Divertimo-nos tanto juntos que temos de o fazer novamente, frisa o artista.

"Estou entusiasmado por trazer um espetáculo completamente novo, com novas músicas, para a estrada com a tour 'Que Bueno Volver a Verte' no próximo ano. Temos algo muito especial preparado para vocês, mal posso esperar para revelar o próximo capítulo da música em que estamos a trabalhar. Mantenham-se atualizados sobre as informações da digressão e estejam em contacto comigo no WhatsApp e SMS através do +1 917 920 5445", acrescenta J Balvin.

Passeio Marítimo de Algés | 1 de junho

Golden Circle - 90€

Plateia em pé - 60€

Mobilidade Condicionada - 60€

Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário.