Tal como é tradição, a Rádio Comercial revelou a sua música de Natal.

O vídeo "Jesus vs Santa Claus" conta com a participação de toda a equipa e é protagonizado por toda a equipa, incluindo Nuno Markl, Vasco Palmeirim, Rui Maria Pêgo, Pedro Ribeiro e João Paulo Sousa.

Este ano, a canção de Natal é uma adaptação de "Cruel Summer", de Taylor Swift.

"Tchanaaaaan! Aqui está o vídeo da música de Natal deste ano! 'No Natal, há luta feroz, Jesus vs Santa Claus! Um é para sempre uma criança, o outro é um velho com uma pança!' Agora sim, Merry Christmas para vocês e um happy 2024", celebrou a Rádio Comercial nas redes sociais.

Veja o vídeo: