Os James são a mais recente confirmação para a edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa. A banda britânica vai subir ao Palco Galp a 22 de junho, no mesmo dia em que Ivete Sangalo atua no Palco Mundo da Cidade do Rock.

"Responsável por canções que são já verdadeiros hinos para várias gerações em Portugal, a banda britânica foi especialmente convocada para mais uma data comemorativa, desta vez, no 20.º aniversário do festival", frisa a organização, acrescentando que o grupo tem uma "consolidada relação com o Rock in Rio Lisboa e com o público português".

A banda de Tim Booth, Saul Davis e companhia atuou no Rock in Rio Lisboa em 2012, 2018 e na edição comemorativa dos 15 anos do do festival, em 2019, nos jardins da Torre de Belém,

No concerto no Parque Tejo Lisboa, os britânicos vão recordar temas como "Sit Down", "Sometimes", "Laid" ou "Born of Frustration".

A banda de Manchester, formada no início dos anos 1980, assinalou 40 anos de carreira em 2023. Para a celebração do aniversário, a banda editou "Be Opened to the Wonderful", que conta no alinhamento com o tema inédito “Love Make a Fool” e 20 canções reinterpretadas com uma orquestra de 22 músicos e um coro gospel de oito vozes.

Antes do regresso a Portugal, a 12 abril, os James editam o disco "Yummy". O primeiro single, "Is this Love", já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Como falamos de uma edição especial de festa, onde celebramos os 20 anos do festival em Portugal, faz sentido trazer aqueles artistas que mais se conectam com o público português e que fizeram parte da nossa história. Os James são um bom exemplo, têm uma presença e energia incríveis. Já tivemos o privilégio de os ter connosco em 2012, 2018 e 2019, e deram sempre espetáculos memoráveis. São uma banda que gosta de Portugal, que vibra com o público português, já para não falar do carisma e da presença que têm em palco. São uma banda com uma forte legião de fãs em Portugal", frisa Roberta Medina.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, na nova Cidade do Rock, no Parque Tejo Lisboa.