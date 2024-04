Depois de 42 anos, os James estrearam um novo álbum no primeiro lugar do top da Billboard. O disco "Yummy" foi lançado no passado dia 12 de abril e será apresentado ao vivo, em junho, no Rock in Rio Lisboa.

A banda britânica roubou a lideranla a "Cowboy Carter", de Beyoncé. Já o terceiro lugar pertence a Mark Knopfler, com "One Deep River".

"Yummy", dos James, foi produzido por Leo Abrahams e misturado por Cenzo Townsend. O disco conta com 12 canções.

A banda britânica vai subir ao Palco Galp do Rock in Rio Lisboa a 22 de junho, no mesmo dia em que os Jonas Brothers atuam no Palco Mundo da Cidade do Rock.

"Responsável por canções que são já verdadeiros hinos para várias gerações em Portugal, a banda britânica foi especialmente convocada para mais uma data comemorativa, desta vez, no 20.º aniversário do festival", frisa a organização, acrescentando que o grupo tem uma "consolidada relação com o Rock in Rio Lisboa e com o público português".

A banda de Tim Booth, Saul Davis e companhia atuou no Rock in Rio Lisboa em 2012, 2018 e na edição comemorativa dos 15 anos do do festival, em 2019, nos jardins da Torre de Belém.

A banda de Manchester, formada no início dos anos 1980, assinalou 40 anos de carreira em 2023. Para a celebração do aniversário, a banda editou "Be Opened to the Wonderful", que conta no alinhamento com o tema inédito “Love Make a Fool” e 20 canções reinterpretadas com uma orquestra de 22 músicos e um coro gospel de oito vozes.