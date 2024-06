Os 30 Seconds To Mars estão em digressão pela Europa e têm surpreendido os fãs. Depois do concerto improvisado nas ruas de Lisboa, Jared Leto cantou para os fãs no centro de Londres.

Com a sua guitarra, o cantor interpretou alguns temas junto à Shaftesbury Memorial Fountain, em Piccadilly.

Veja os vídeos:

Depois de um concerto dos 30 Seconds to Mars para milhares de pessoas na noite desta quarta-feira, dia 29 de maio, na MEO Arena, em Lisboa, Jared Leto decidiu surpreender os fãs nas ruas de Lisboa. Na tarde de quinta-feira, o cantor a ator deu um pequeno concerto improvisado no Terreiro do Paço.

À guitarra, acompanhado por Stevie Aiello, o vocalista da banda tocou alguns temas junto à estátua de D. José I, na Praça do Comércio, e nas arcadas da Rua Augusta. O momento aconteceu ao final tarde, por volta das 19h00, e durou menos de 50 minutos.

Veja aqui os vídeos.