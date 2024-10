Os Thirty Seconds to Mars são a primeira confirmação para a edição de 2025 do MEO Marés Vivas. A banda liderada por Jared Leto vai subir ao palco do festival de Vila Nova de Gaia no dia 19 de julho.

Liderados pelos irmãos Jared e Shannon Leto, a banda promete levar ao palco MEO todos os seus maiores sucessos e os temas do mais recente álbum, "It´s The End Of The World But It´s a Beautiful Day".

"Conhecidos pela sua energia avassaladora e produções visuais impatantes, os Thirty Seconds to Mars são um dos grandes nomes da edição de 2025, garantindo uma experiência inesquecível para os milhares de fãs esperados. Esta será a oportunidade perfeita para assistir à performance de uma das bandas mais influentes do rock alternativo contemporâneo", frisa a organização em comunicado.

A edição de 2025 do MEO Marés Vivas está para os dias 18, 19, 20 de julho em Vila Nova de Gaia.