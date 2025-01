A artista venezuelana Joaquina revelou a sua nova canção, “desahogo”, o último single editado antes do lançamento do seu álbum de estreia. "Al romper la burbuja" chega às plataformas digitais no dia 31 de janeiro.

"A 'desahogo’ é uma canção sobre aceitar que deixaste alguém partir e depois te arrependeste. Esta canção é especial para mim porque revela o meu lado mais turbulento dentro deste álbum. Foi muito divertido gravar o visualizer, e é apenas um desabafo [desahogo], não o levem muito a sério", explica Joaquina, a mais jovem vencedora de um Grammy Latino na categoria de Artista Revelação.

O novo álbum da artista vai contar com 14 temas, que reúne os singles mais recentes e novas canções. O disco conta com a coprodução de Julio Reyes Copello.