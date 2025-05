A cantora e compositora britânica Jorja Smith lançou a 1 de maio o novo single "The Way I Love You", o primeiro avanço do que poderá vir a ser o seu terceiro álbum de estúdio.

No novo tema, Jorja Smith continua a apostar na sonoridade pensada para as pistas de dança — uma vertente que aprofundou em falling or flying, especialmente com faixas como “Little Things”.

Com influências de house e UK garage, a letra de “The Way I Love You” fala de um amor arrebatador, enquanto a artista reflete sobre a direção da relação e o medo de perder a ligação emocional.

O videoclipe, realizado por KC Locke, acompanha Jorja Smith pela noite de Sheffield - veja aqui.

Jorja Smith regressa a Portugal a 21 de junho para atuar no MEO Kalorama, em Lisboa.