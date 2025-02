O MEO Kalorama regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 19, 20 e 21 de junho. Os primeiros nomes da edição de 2025 foram anunciados esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro.

A lista é grande e promete agradar a vários públicos: Pet Shop Boys, FKA twigs, Damiano David, Jorja Smith, Azealia Banks, Father John Misty, The Flaming Lips playing ‘Yoshimi Battles The Pink Robots’, L’Impératrice, Róisín Murphy, Scissor Sisters, BADBADNOTGOOD, Boy Harsher, BRANKO, Best Youth, Cara de Espelho, jasmine.4.t, Kelly Lee Owens, MAQUINA., Model/Actriz e Yakuza são os primeiros nomes do cartaz. Em breve, serão anunciadas mais novidades.

Os bilhetes ficam disponíveis para venda nos próximos dias e, até lá, é possível fazer o registo na waiting list de acesso à pré-venda exclusiva.

"Estas são as primeiras confirmações de um cartaz que vai trazer ainda muitas novidades e que reflete o compromisso contínuo do festival com a diversidade, representatividade e inclusão, pilares fundamentais da sua curadoria musical desde a primeira edição", destaca a organização em comunicado.

Primavera Sound Festival in Barcelona Pet Shop Boys

Ao longo de mais de 40 anos, os Pet Shop Boys construíram uma carreira ímpar que os tornou numa das mais aclamadas bandas de synth pop da história. Ao MEO KALORAMA, o duo londrino composto por Neil Tennant e Chris Lowe traz "DreamWorld", a sua primeira digressão de 'greatest hits'.

Desde "LP1", álbum de estreia lançado em 2014, a cantora, compositora e produtora britânica FKA twigs tem vindo a afirmar-se como um dos nomes mais inovadores da pop alternativa e da eletrónica. Em janeiro deste ano lançou "EUSEXUA’", um disco elogiado pela crítica .

Bastaram quatro temas para Damiano David dominar todos os tops mundiais. O músico italiano, que já tem uma relação forte com o público em Portugal, fruto da sua carreira enquanto líder dos Måneskin, sobe pela primeira vez em nome próprio a um palco português, com a energia a que já nos habitou.

Jorja Smith

Jorja Smith é uma das vozes mais celebradas da nova soul britânica, responsável por temas como “Little Things”, “Be Honest” e “Blue Lights". Também de regresso a Portugal está Azealia Banks, que promete fazer uma viagem pelos sucessos da sua carreira.

Já Father John Misty estreia em Portugal "Mahashmashana", disco editado em finais de 2024 que consolidou Josh Tillman como uma das principais figuras da folk a nível mundial.

Na Bela Vista, os The Flaming Lips vão homenagear "Yoshimi Battles The Pink Robots", álbum conceptual que editaram em 2002. Já os L’Impératrice prometem transformar o MEO Kalorama numa grande pista de dança.

A representar a cena musical portuguesa estará BRANKO, Best Youth, veteranos do dream pop e do indie nacional, Cara de Espelho, banda sensação de 2024 que reúne dos músicos de Deolinda, Gaiteiros, A Naifa, Ornatos Violeta e They’re Heading West, e ainda os lisboetas MAQUINA. e Yakuza.

MEO KALORAMA 2025

Artistas confirmados: