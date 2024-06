“Júlio Pereira vai subir ao palco na primeira noite, mas antes vai, com os seus músicos, lançar o livro/disco ‘Rasgar’, o seu último trabalho discográfico que conta com um livro com mais de 300 páginas”, destacou José Rui Martins, um dos diretores da ACERT.

José Rui Martins acrescentou que este trabalho do músico Júlio Pereira ser lançado em Tondela “é uma forma do Tom de Festa contribuir para o movimento que trabalha na candidatura do cavaquinho a património da UNESCO”.

O lançamento decorre no primeiro dia da 32.ª edição do Tom de Festa, o festival de músicas do mundo da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT), que decorre de 10 a 13 de julho, na sede da coletividade tondelense, no distrito de Viseu.

No mesmo dia, após o lançamento do livro/disco, Júlio Pereira sobe ao palco do Novo Ciclo ACERT para participar no concerto “Em cantos de Abril” que conta com músicos como a moçambicana Selma Uamusse e a Sociedade Filarmónica de Tondela.

O diretor da ACERT especificou que, em palco, haverá “temas de Selma Uamusse interpretados juntamente com a [Sociedade] Filarmónica de Tondela e ainda com o cavaquinho de Júlio Pereira e os músicos que o acompanham”.

Para além das músicas dos que estarão em palco, marcam presença também “outros convidados", para “evocar canções que acompanharam a Revolução dos Cravos”, em 25 de Abril de 1974.

“No ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, nada melhor que começar o Tom de Festa com músicas de liberdade e é ainda o reflexo das celebrações do 25 de Abril, agora de uma forma reinventada”, destacou Daniel Nunes, da ACERT.

No palco, continuou, além da música de intervenção portuguesa que marcou a revolução do 25 de Abril, “há ainda espaço para outros hinos à liberdade de outros povos e países, numa celebração multicultural”.

Júlio Pereira fez uma apresentação de "Rasgar" no passado dia 4, num encontro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e no dia seguinte na Casa da Música, no Porto.

O livro inclui o disco "Rasgar" e descreve a trajetória da prática do cavaquinho desde a atualidade até à informação mais remota.

Com prefácio da etnomusicóloga Susana Sardo, professora catedrática da Universidade de Aveiro, "Rasgar" tem música e direção musical de Júlio Pereira, conta com a participação de 12 músicos e tem convidadas as vozes de Selma Uamusse e Luanda Cozetti.

Júlio Pereira, enquanto presidente da Associação Museu Cavaquinho, anunciou na altura, em Lisboa, o início do processo de candidatura da prática do cavaquinho a Património Cultural Imaterial da Humanidade, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Os "Saberes e Práticas Tradicionais de Construção do Cavaquinho“ foram inscritos no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial em outubro de 2022.