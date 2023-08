O Juventus Ensemble, dirigido pelo pianista Filipe Pinto-Ribeiro e destinado a jovens músicos, atua no sábado e no domingo no Festival de Música de Prémery, em França, anunciou o músico português.

O Juventus Ensemble, que se apresenta em Prémery com os músicos Amia Janicki, Alfonso Pinto-Ribeiro, Francisco Lourenço, João Pedro Gonçalves e Tiago Pinto-Ribeiro, irá tocar obras de Mozart, Schubert, Mahler, Rossini e Schumann, de acordo com um comunicado enviado à agência Lusa por Filipe Pinto-Ribeiro. Este grupo tem origem no DSCH - Schostakovich Ensemble, que Filipe Pinto-Ribeiro dirige desde a sua fundação, em 2006, e na Academia Verão Clássico, de Lisboa, e estreou-se em 2022, no festival Bragança ClassicFest. Filipe Pinto-Ribeiro apresenta o Juventus Ensemble como "uma plataforma de jovens músicos de reconhecido talento que irão integrar grupos de geometria variável e participar em residências artísticas, com o acompanhamento de músicos de classe mundial". "O Ensemble pretende acolher e apoiar os melhores valores emergentes do panorama musical português, e trabalhar num vasto repertório incluindo obras de compositores de diferentes épocas e estilos musicais", lê-se no comunicado. Este projeto conta com o apoio da Direção-Geral das Artes. Filipe Pinto-Ribeiro estudou no Conservatório Tchaikovsky, em Moscovo, onde foi discípulo de Lyudmila Roshchina, e se doutorou com a mais elevada classificação, em 2000. Tem desenvolvido regular atividade solística e camerística, abrangendo um vasto repertório que se estende do Barroco até aos nossos dias. Além disso, é diretor artístico do Festival de Música dos Capuchos, no concelho de Almada, que retomou em 2021.