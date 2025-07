O Festival Verão Clássico regressa este ano ao Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, que considera a sua “casa matricial”, com concertos dedicados a Schumann e Schubert, e músicos como a violinista Ana Chumachenco, que se estreia no certame.

De 22 de julho a 3 de agosto, o programa conta ainda com solistas da primeira linha da interpretação a nível mundial, como o violoncelista Gary Hoffman, a soprano Anna Samuil e tenor Werner Güra, a pianista Milana Chernyavska, o violetista Gérard Caussé, os violinistas Lena Neudauer e Stephan Picard, o contrabaixista Janne Saksala e o pianista Filipe Pinto-Ribeiro, diretor artístico do Festival.

Além do CCB, o Picadeiro de Belém/Museu dos Coches é o outro palco do Festival, recebendo um dos dois concertos monográficos, dedicado a Robert Schumann, no dia 30 de julho. O outro concerto monográfico, dedicado a Franz Schubert, será no dia 26, no CCB.

O regresso ao espaço onde o Festival se iniciou em 2015 era uma vontade há muito acalentada pelo seu diretor artístico, Filipe Pinto-Ribeiro, que concebeu “o projeto para ser enquadrado no CCB” e que considera “estarem reunidas as condições para garantir o sucesso e a continuidade sustentada do ‘Verão Clássico’”, após os últimos anos “de grandes desafios logísticos no seguimento da pandemia de COVID-19”.

Este ano, o Verão Clássico apresenta dez concertos entre 23 de julho e 2 de agosto, e ainda seis concertos “Talent Fest”, de 24 de julho a 1 de agosto, que apresentarão obras de compositores desde o século XVIII até à atualidade.

Nesta 11.ª edição, as 'masterclasses' – aulas abertas sobre técnica e interpretação musical orientadas por músicos e pedagogos de referência internacional –, têm mais de 200 inscritos, de 30 países, “com uma muito relevante presença de músicos de universidades norte-americanas, europeias e asiáticas, bem como cerca de cem alunos portugueses”, disse à agência Lusa Pinto-Ribeiro.

A violinista Ana Chumachenco, que se estreia no Festival e que orientará uma das 'masterclasses', nasceu em Itália. De origem russa e com nacionalidades argentina e alemã, começou a tocar aos quatro anos, sob supervisão do pai, discípulo de Leopold Auer, e, mais tarde, com Ljerko Spiller em Buenos Aires. Com 18 anos recebeu a medalha de ouro no concurso Carl Flesch, em Londres, e, alguns anos mais tarde, a medalha de prata no concurso Rainha Elisabeth, em Bruxelas. Os seus mentores musicais nesses anos foram Joseph Szigeti, Sandor Vegh e Yehudi Menuhin. Em 1978, Ana Chumachenco tornou-se professora convidada da Academia Menuhin, em Gstaad, na Suíça, cargo que ocupou durante dez anos. Desde então, foi professora na Escola Superior de Música de Munique e dá regularmente masterclasses.

“Do seu trabalho pedagógico surgiram diversos vencedores de prémios internacionais, e muitos dos seus alunos são atualmente solistas de renome internacional. Entre os graduados mais destacados da sua classe estão Julia Fischer, Arabella Steinbacher e Veronika Eberle”, segundo Pinto-Ribeiro.

O responsável assinalou ainda a participação, entre outros, do violetista Gérard Caussé e do violoncelista Gary Hoffman, que estiveram presentes logo na primeira edição, da pianista Milana Chernyavska, dos violinistas Stephan Picard e Eszter Haffner, do violetista Lars Anders Tomter, do contrabaixista Janne Saksala e da soprano Anna Samuil.

“Uma equipa extraordinária de músicos e professores que nos enche de orgulho e reflete a excelência do ‘Verão Clássico’ como um dos mais prestigiados e requisitados festivais e academias do mundo”, declarou o pianista que lidera o DSCH-Schostakovich Ensemble.

O concerto de abertura, no dia 23 de julho, no CCB, é protagonizado pelos violinistas Lena Neudauer e Stephan Picard, o violetista Gérard Caussé e Filipe Pinto-Ribeiro, o violoncelista Gary Hoffman, o contrabaixista Janne Saksala e a soprano Anna Samuil, que em geometrias variáveis interpretarão um programa que inclui três peças de Max Bruch, a Sonata para Violino e Piano K524, de Mozart, “Noturno” para quinteto de cordas, de Antonín Dvorak, e ainda, deste compositor checo, “Canção à Lua”, da ópera “Rusalka”, e a peça “Os Espíritos”, para trio, de Beethoven.

O concerto de encerramento, no dia 02 de agosto, no Picadeiro de Belém/Museu dos Coches conta com a participação dos músicos Annelien Van Wauwe (clarinete), Eszter Haffner e do academista do Verão Clássico Alfonso Pinto-Ribeiro (violino), Lars Anders Tomter (viola d’arco), Christian Poltéra (violoncelo), Filipe Pinto-Ribeiro, o tenor Werner Güra.

Os músicos, 'conjugados' em diferentes formações, vão interpretar peças de Mozart (Quinteto com Clarinete KV 581), Brahms (Duas Canções/'Zwei Gesänge') e Dvorak (Quarteto com piano n.º1).

“No ano passado, contabilizámos 4.000 espectadores nos concertos e nas masterclasses”, disse Filipe Pinto-Ribeiro.

O programa completo está disponível em www.veraoclassico.com.