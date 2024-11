“A caminho da décima segunda edição, o festival açoriano Tremor anuncia hoje mais nove confirmações no alinhamento de propostas para a edição 2025”, referiu a organização em comunicado.

Keeley Forsyth, Clarissa Connelly, Kabeaushé, 800 Gondomar, comfort, Ece Canlı, The Zenmenn, Ari You Ok e N’Jiokou aka Deby são os novos nomes que vão marcar presença no festival cultural que vai realizar-se entre os dias 8 e 12 de abril de 2025, na ilha de São Miguel.

O evento cultural propõe “música diversa e conectada com o hoje, numa proposta que cruza influências, estilos e geografias”.

“Entre a energia crua e as explorações líricas, a espiritualidade intensa e as toadas eletrónicas densas, expande-se o cenário musical de mais um Tremor”, refere a fonte.

Segundo a organização, Keeley Forsyth “traduz em música uma narrativa visceral sobre os altos e baixos da vida doméstica e pessoal, oscilando entre devastação e elevação num estilo minimalista que enaltece o poder da sua voz”.

Clarissa Connelly convidará o público “para uma viagem sónica alternadamente silenciosa e arrebatadora”, enquanto a música do artista queniano Kabeaushé “é um ato de resistência vibrante e energético”.

Os 800 Gondomar, “regressados após um hiato de cinco anos”, caracterizam-se por “letras incisivas a olhar temas como habitação e os dilemas da sociedade digital”, e a dupla escocesa comfort explora “a vulnerabilidade e o confronto como veículos de transformação”.

A artista turca radicada no Porto, Ece Canlı, “mergulha num universo cinematográfico em SACROSUN, o seu mais recente disco” e o coletivo The Zenmenn oferece “uma espécie de banda sonora contemplativa e harmoniosa para um mundo mais conectado e pacífico”.

No campo das residências artísticas, a organização adianta que o festival Tremor “juntará o músico e produtor Ari You Ok à bailarina Débora N’Jiokou aka Deby, para um espetáculo onde se cruzarão diferentes espetros do hip hop”.

A estreia em palco deste encontro entre os dois artistas acontecerá no Tremor, “numa colaboração com o coletivo Lingua Franca, que desenvolverá uma residência artística com os artistas no Museu do Tabaco, na freguesia da Maia, concelho da Ribeira Grande”.

Em outubro foram anunciados os primeiros nomes da edição de 2025 do festival açoriano: Ana Lua Caiano, DJ Giovanna, FIRE!, Fulu Miziki, José Pinhal Post-Mortem Experience e Romeu Bairros.

Os bilhetes para o Tremor estão à venda na 3cket por 75 euros (+ taxas), indica a organização.