Kamala Harris escolheu o tema "Freedom", de Beyoncé, como banda sonora para a sua campanha presidencial. A canção tem sido usada em eventos e nos vídeos publicados pela candidata democrata à Casa Branca.

Segundo a Variety, que cita dados da Luminate, o tema da artista norte-americana voltou a destacar-se nos últimos dias nos serviços de streaming nos Estados Unidos, registando um aumento de 1300% no número de reproduções.

Entre o dia 21 e 23 de julho, "Freedom", canção do álbum "Lemonade", saltou dos 16 600 'streams' para os 235 000 'streams', avançou a Luminate.

No total, o tema, que conta com a colaboração de Kendrick Lamar, acumula mais de 81 000 000 reproduções no Spotify.