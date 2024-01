Billie Eilish elogiou MARO no mais recente episódio do podcast "Awards Chatter", do The Hollywood Reporter.

"A canção que foi basicamente a banda sonora para a minha vida enquanto eu estava a passar por algumas coisas foi uma canção chamada 'we've been loving in silence', de uma artista chamada MARO. É inacreditável. Essa canção... eu nem consigo ouvir, essa canção destrói a minha alma", confessou a artista norte-americana.

Segundo o site Chartex, o tema da artista portuguesa registou um crescimento no número de reproduções no Spotify depois dos elogios de Billie Eilish. Segundo os dados, no dia 10 de janeiro, a canção somava cerca de três milhões e 100 mil reproduções. Já esta segunda-feira, 15 de janeiro, "we've been loving in silence",acumula quase três milhões e 300 mil ‘streams’ no Spotify.

Desde 10 de janeiro, o número total de reproduções nas canções de MARO também registaram um aumento, com uma média de 45 mil 'streams' diários no serviço de streaming.

No Youtube, depois dos elogios da cantora norte-americana, os vídeos de MARO registaram mais de 700 mil visualizações, de acordo com o Chartex.

A cantora portuguesa editou "we've been loving in silence" em 2022, antes de participar no Festival Eurovisão da Canção.

O videoclipe do tema, que faz parte do álbum "can you see me" (2022), é protagonizado por Salvador Sobral - veja aqui.

"Como a indústria do cinema no nosso país é tão próspera, decidi ser ator. Neste videoclipe novo da Maro faço isso mesmo. Se me quiserem contratar para macro produções contactem a minha agência", escreveu o cantor, em 2022, nas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, a artista portuguesa partilhou um excerto da entrevista e desafiou Billie Eilish para uma colaboração.

Veja o post: