Robbie Williams está a preparar um novo álbum, a ser lançado no outono. Esta semana, o cantor britânico revelou "Rocket", o primeiro tema do disco "BRITPOP".

O single de antecipação conta com a participação do guitarrista Tony Iommi, dos Black Sabbath. "A faixa rock apresenta um refrão que se torna num hino instantâneo, com bateria e um solo de guitarra característico do pioneiro do heavy metal", destaca a Sony Music.

"Rocket" foi escrita por Robbie, Karl Brazil, Tony Iommi e Tom Longworth e fará parte do novo disco do cantor. Em comunicado, o britânico confessa que "criou o álbum que queria escrever e lançar depois que deixar os Take That, em 1995". "Foi o auge do Britpop e uma era de ouro para a música britânica. Trabalhei com alguns dos meus heróis neste álbum; é cru, há mais guitarras e é um álbum ainda mais otimista e hino do que o habitual", recorda.

"Há algum 'Brit' lá e certamente há algum 'pop' também - estou imensamente orgulhoso disso como um corpo de trabalho e estou animado para os fãs ouvirem este álbum. Também mal posso esperar para apresentar uma ou duas músicas dele na minha próxima turnê 'BRITPOP', que estou a começar no Reino Unido, naturalmente", acrescenta.