Katy Perry revelou os primeiros detalhes sobre um novo álbum e lançou o primeiro single.

Com lançamento previsto para 20 de setembro, o sexto álbum chama-se "143" e o comunicado oficial assinala que se trata de "uma nova era entusiasmante" na carreira pop.

“Propus-me a criar um álbum dance-pop desafiante, exuberante e comemorativo, com a simbólica expressão numérica do amor, 143, como mensagem central”, explica a artista norte-americana.

Na quinta-feira foi lançado o primeiro single, "Woman’s World”, um tema escrito por Perry com a compositora Chloe Angelides e os produtores Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph e Rocco Did It Again!

"Uma poderosa celebração da feminilidade em todas as suas formas", já está disponível em todas as plataformas digitais (veja o vídeo oficial aqui).