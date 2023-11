Durante uma entrevista ao E!News, a apresentadora do “Kelly Clarkson Show” revelou que Taylor Swift lhe enviou flores a propósito do lançamento de “1989 (Taylor’s Version)”. “Sabes o que é engraçado? Ela enviou-me flores”, começou por dizer a cantora. “Ela é muito gentil, sempre que lança um álbum – agora acabou de lançar o “1989” – também recebi aquela camisola muito gira”, acrescentou.

Num tweet de 2019, na atual rede social X, Kelly Clarkson sugeriu que Taylor Swift regravasse os seus álbuns antigos após a empresa Ithaca Holdings, do empresário Scooter Braun, ter comprado os masters originais de Swift à Big Machine: "@taylorswift13 Só uma ideia: devias regravar todas as músicas, das quais não possuis os masters, exatamente como as fizeste, mas colocar uma arte nova e algum tipo de incentivo que faça com que os teus fãs deixem de comprar as versões antigas. Eu compraria todas as novas versões só para marcar uma posição." Desde aí, Taylor Swift já regravou quatro dos seis álbuns do seu catálogo que estão sob propriedade de Scooter Braun - “Fearless”, “Red”, “Speak Now” e mais recentemente “1989”.

A ex-jurada do The Voice acrescentou ainda que, independentemente do seu tweet de 2019, Taylor Swift teria tido, eventualmente, a ideia de regravar o seu catálogo antigo: “Eu amo o quão gentil ela é”, salientou Kelly Clarkson. “Ela é uma empresária muito inteligente. Acredito que ela teria a mesma ideia. Mas é uma pena quando vês artistas que admiras e respeitas, quererem algo que é realmente muito importante para eles. Sabes que se eles encontrarem uma lacuna, tu encontras uma lacuna. E ela fez isso e é, literalmente, a artista mais vendida de todos os tempos", acrescentou.