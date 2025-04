Um riff de percussão e teclado, e a voz de Youssou N'Dour rasgou o céu escuro de Dacar, enquanto a lenda da música mundial se preparava para fazer o que sabe fazer de melhor: rock pela noite dentro.

Com um novo álbum lançado e uma digressão mundial a começar esta semana, o ícone senegalês e vencedor dos Grammy — que confessa que "não conseguiria viver sem música" — não dá sinais de que vai desacelerar, apesar dos seus 45 anos na indústria.

"Let's rock", gritou para a sua banda de 12 membros, Super Etoile, quando faltava cerca de uma hora para a meia-noite, antes que os acordes de um dos seus últimos ensaios pré-digressão ecoassem até altas horas da madrugada.

Cinco anos após o seu último trabalho, o disco mais recente de N'Dour, "Eclairer Le Monde" ("Ilumine o Mundo", em tradução literal), expressa o seu compromisso com os direitos humanos e dá destaque aos instrumentos tradicionais africanos, uma característica da sua carreira extraordinária.

"Não tem sido menos do que incrível!", disse o músico de 65 anos à agência France-Presse (AFP) sobre as suas décadas na música.

Nesse período, ele gravou dezenas de discos de ouro e faixas com nomes como Peter Gabriel, Paul Simon, Sting, Manu Dibango e Neneh Cherry.

Depois de tudo isto, por que se dedicar a mais um disco e a uma exaustiva agenda de digressões transatlânticas, passando por Paris, Londres, Munique e Nova Iorque?

"Simples — continuo apaixonado!", é a resposta.

"Não me arrependo de nada"

Youssou N'Dour a 7 de abril em Dacar

Aclamado como o "rei do Mbalax", a sua própria mistura musical urbana de ritmos senegaleses e estilos latinos, N'Dour levou a sua "world music" pioneira à fama internacional a partir da década de 1980.

O seu sucesso de 1994, "Seven Seconds", com Neneh Cherry, disparou nos tops em todo o mundo e tornou-o conhecido a essa escala, enquanto as suas frequentes colaborações ajudaram-no a unir a música ocidental e africana.

"Quando ouço novamente tudo o que tive a oportunidade de fazer, não me arrependo de nada", disse à AFP durante o ensaio na capital senegalesa.

Músico, compositor, produtor e arranjador multitalentoso, N'Dour possui uma extensão vocal fascinante, atingindo agudos arrepiantes enquanto o Super Étoile executava uma versão frenética da sua música "Boul Ma Lathie".

Ele esperava que o seu último álbum "restaurasse prestígio" à música mundial.

Juntamente com o ritmo do djembe — um tambor tradicional — as músicas apresentam instrumentos tradicionais como o kora, o sokou, o ngoni e o balafon.

Todos são "extraordinários em termos de som" aos seus ouvidos.

Outro objetivo para o seu novo disco: servir como uma "fonte" para jovens que trabalham com música pop africana.

"Eclairer le monde" apresenta muitos jovens músicos a tocar instrumentos africanos "cujo conhecimento foi transmitido pelos seus pais", disse.

O músico ficou "enormemente tocado" pelo facto de a música que fez ainda ressoar hoje, com artistas mais jovens sampleando e regravando as suas músicas.

"Isso coloca-me em órbita", explica.

"Até ao meu último suspiro"

Nascido no bairro operário de Medina, em Dacar, filho de um ferreiro, o artista tem um quarto de século de ativismo pelos direitos humanos, além de anos de sucesso musical.

O seu último álbum enaltece o "amor universal pelo próximo", enquanto em "Sa ma habiibi" (Meu Amor) ele clama pelo respeito aos direitos das mulheres e condena o casamento forçado.

Em "Sam Fall" e "Ahmadou Bamba", a sua voz flutua delicadamente acima da banda em tributos à espiritualidade senegalesa.

"Música é entretenimento — fazemos as pessoas felizes, as pessoas festejam com a música — mas temos consciência de que ela é uma força", disse.

"A cultura é o começo e o fim do encontro entre povos e gerações. Devemos continuar a usá-la para transmitir mensagens e promover ideias poderosas como direitos humanos e respeito mútuo."

Ibou Cisse, teclista de N'Dour desde 1987, atribuiu a longa carreira do seu chefe ao "talento, paixão" e companheirismo, além do seu ativismo com causas sociais e culturais.

Além de tudo isso, o cantor também é empresário e magnata da imprensa, fundou o seu próprio movimento político e foi ministro da Cultura do Senegal de 2012 a 2014.

Dada a sua agenda agitada, será que se imagina se reformar-se das gravações e parar os concertos?

"Continuarei a tocar música até o meu último suspiro", respondeu.

"Vi a minha avó cantar em cerimónias, batizados e casamentos quando tinha uns 80 anos... quando a música está em nós desde o nascimento, estará connosco até partirmos".

"Não conseguiria viver sem música", acrescentou.

"Enquanto houver música, haverá vida."