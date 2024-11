VSP AST (lê-se Vespa Asiática) é o artista em destaque no mês de dezembro do MTV PUSH, rubrica do canal focada em apostar nos artistas da música e entretenimento do país a dar agora os primeiros passos.

Natural de São Martinho do Bispo, em Coimbra, VSP AST, nome artístico de Fernando Gariso, trata a música por “tu” desde pequeno. O jovem de 25 anos andou no Conservatório, gravou num estúdio caseiro improvisado com amigos e experimentou vários sons, inspirando-se em Machine Gun Kelly, XXX Tentacion, Juice Wrld e Lil Peep, assim como em clássicos como Nirvana, Green Day ou Linkin Park.

O nome artístico estava escolhido – essencialmente por culpa do avô, que lhe deixou uma Vespa – mas a música ainda não ocupava o papel principal. Durante a pandemia, porém, as prioridades mudaram e Fernando Gariso passou a ter as suas canções nas principais plataformas de streaming.

Depois de editar os temas "Bleach", "Tarde Livre", "Aguarela" e "Road Trip", VSP AST lança agora "Cabeça na Lua".

VSP AST junta-se assim a nomes como Coastel, Carolina de Deus, Charli Elle, Filipe Karlsson, Neyna, iolanda, Inês Monstro, Catarina Castanhas, Tiago Bandeira, Harold e INÊS APENAS na lista de artistas de 2024 do MTV Push, que promete dar a conhecer alguns dos novos músicos a ter debaixo de olho.

Ao longo de três anos, a rubrica da MTV tem vindo a dar espaço televisivo e digital a estrelas emergentes, como Murta, Elisa, Syro, Cláudia Pascoal, NENNY, NEEV, Soraia Tavares, NENA, Ivandro, T-Rex e MARO, entre muitos outros.

Globalmente, o MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.