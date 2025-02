Madonna continua dedicada à música e a preparar surpresas para os fãs. Na sua conta no Instagram, a 'rainha da pop' anunciou que vai lançar a segunda parte de "Confessions on a Dancefloor", disco que conquistou os tops mundiais e as pistas de dança em 2005.

Nas redes sociais, a artista norte-americana partilhou uma série de fotografias tiradas durante as sessões de estúdio com o o produtor britânico Stuart Price, que colaborou com Madonna no disco editado há 20 anos.

"O meu presente do Dia dos Namorados para todos os meus fãs é dizer-vos que estou a colocar o meu coração e alma na minha nova música e mal posso esperar para a partilhar convosco! '"Confessions Part 2'", escreveu a artista.

"Confessions on a Dance Floor", o décimo disco de estúdio de Madonna, foi lançado em novembro de 2005 e conta com temas como "Hung Up", "Get Together" ou "Jump".