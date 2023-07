"O amor da família e dos amigos é o melhor remédio", frisou a artista.

Nas redes sociais, Madonna agradeceu o apoio que recebeu enquanto esteve hospitalizada. "Um mês fora do hospital e já posso refletir sobre isso (...) Enquanto mãe, por vezes as necessidades dos teus filhos podem assoberbar-te; estás interminavelmente a dar. Mas, quando foi preciso, os meus filhos estiveram verdadeiramente lá para me apoiar. Vi um lado deles que nunca tinha visto, e isso fez toda a diferença", frisou.

Na publicação, a artista norte-americana agradeceu ao seu manager, Guy Harley Oseary, pelo presente que lhe ofereceu - uma fotografia tirada por Andy Warhol ao artista Keith Haring.

"Um artista que tocou tantas vidas, incluindo a minha. Solucei quando abri esta prenda porque me apercebi da sorte que tenho em estar viva", sublinhou. "E o quão sortuda sou por ter conhecido estas pessoas e tantas outras que também já morreram", rematou.

Nas redes sociais, Madonna agradeceu ainda a "energia positiva" dos fãs e prometeu reageandar os concertos da nova digressão: "O plano é reagendar os concertos da América do Norte e começar na Europa em outubro".

A cantora norte-americana Madonna suspendeu a digressão “Celebration”, que tem datas marcadas para Lisboa em novembro, devido a um problema de saúde grave.

De acordo com o ‘manager’ Guy Oseary, num comunicado publicado no Instagram e citado pelas agências internacionais, “no sábado, Madonna desenvolveu uma infeção bacteriana séria que levou a um internamento de vários dias numa Unidade de Cuidados Intensivos”.

“A sua saúde está a melhorar, mas ainda está sob cuidado médico. É esperada uma recuperação plena. Neste momento, vamos ter de pausar todos os compromissos, o que inclui a digressão. Partilharemos mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data para o arranque da digressão e para concertos reagendados”, pode ler-se no texto.

A digressão de celebração dos 40 anos de carreira da artista tinha começo marcado para 15 de julho em Vancouver, no Canadá, com dezenas de datas na América do Norte até 8 de outubro, antes de atravessar o Atlântico para os concertos do lado europeu, que se iniciariam em Londres, no dia 14 de outubro.

Para 6 e 07 de novembro, estão marcados dois concertos na Altice Arena, em Lisboa.

O espetáculo que Madonna apresenta na “The Celebration Tour” terá como mote “o catálogo inigualável de êxitos dos últimos 40 anos” da cantora, “a artista feminina a solo que mais ‘singles’ e álbuns vendeu em toda a história da música”.

“‘The Celebration Tour’ vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical”, lê-se no comunicado.

Madonna atuou pela última vez em Lisboa em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia “Madame X”, que decorreu em salas mais pequenas e intimistas.

A digressão “Madame X”, e o álbum que lhe serviu de mote, homónimo, foram assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos anos anteriores, onde contactou com a cultura lusófona e latina.

A primeira vez que Madonna atuou em Portugal foi em 2004, quando fechou em Lisboa a "Re-Invention Tour".

No ano seguinte atuou em Lisboa na cerimónia dos prémios europeus de música da MTV, tendo regressado à capital portuguesa em 2008. Em 2012 atuou no Estádio Cidade de Coimbra.