Maiara & Maraísa, a dupla mais aclamada do Brasil, regressa a Portugal no início de 2026 para dois concertos

As artistas vão subir ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 6 de fevereiro. Já no dia 7 de fevereiro, a dupla vai atuar no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

A digressão faz parte do ciclo de celebrações internacionais da carreira de Maiara & Maraísa, que tem vindo a conquistar multidões com temas como “Medo Bobo”, “Esqueça-me Se For Capaz” ou “A Culpa É Nossa”.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e os preços começam nos 38 euros.