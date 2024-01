O fim de 2023 foi animado para Maraisa, que faz dupla com Maiara.

Durante um concerto na passada semana no Brasil, a cantora subiu a palco com uma garrafa de álcool. A meio da atuação, a artista brasileira confundiu a bebida com o seu microfone.

No vídeo partilhado nas redes sociais, Maraisa canta durante vários segundos para a garrafa. O momento foi rapidamente partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.

"Quando eu estiver bêbada, não direi nada, mas haverá sinais", brincou a cantora da dupla Maiara e Maraisa nas redes sociais.

Veja o vídeo: