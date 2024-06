Camila Cabello é a nova embaixadora da Bacardí e vai estrear-se no domingo, dia 23 de junho, a solo em Portugal, com um concerto no Rock in Rio Lisboa. A artista promete uma noite repleta de sucessos, com destaque para os novos temas que farão parte do seu novo disco, que será editado no final do mês.

A acção da icónica marca de rum reflete o novo som e estilo da cantora, que aceitou recentemente o desafio da Bacardí para ser a nova cara global da marca, que estará ao seu lado no lançamento do seu quarto álbum de estúdio, marcando o início de uma parceria sob a plataforma global "Do What Moves You".

Na campanha, a versátil atriz e cantora latina protagoniza um spot com o "I Luv It" (feat. Playboi Cart), o primeiro single do novo disco e que, certamente, será apresentado pela primeira vez ao vivo em Lisboa - já todos sabemos a letra e, no Parque Tejo, vamos perder a voz ao cantar todos os versos.

Além da nova ação criativa, a Bacardí vai continuar a apoiar a estrela através do lançamento do seu novo álbum com uma série de eventos e ativações em todo o mundo, todos acompanhados pela bebida oficial de "I Luv It" - criado com a própria Camila Cabello, "I LUV IT Punch" é uma deliciosa variação do clássico ponche de rum, combinando Bacardí Carta Blanca com alguns dos ingredientes favoritos da artista, incluindo maracujá, limão, água de coco e St. Germain.

"Quando a Bacardí me convidou para ser a nova imagem do seu rum, fiquei muito entusiasmada. Enquanto cubano-americana, a minha família sempre adorou rum e, ao viver em Miami, sempre convivi com Miami, o que faz com que esta parceria tenha ainda mais sentido. Adoro como a marca consegue trazer a boa energia caribenha para tudo o que fazem. Ou seja, além de gostar genuinamente do produto, também adoro a sua paixão pelo património e herança da região, já que os sons de Miami e de Cuba sempre inspiraram a minha música", confessa Camila Cabello.

Veja aqui o vídeo da campanha com Camila Cabello.

créditos: BACARDÍ

Na campanha , tal como nos novos videoclipes, a artista surge com um look novo e ousado e coreografias cheias de energia. A cantora e atriz garante que todos os elementos criativos do vídeo estão diretamente relacionado com a sua nova etapa musical.

A coreografia da campanha da Bacardí foi pensada por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Hare do (LA)HORDE. Já os novos e ousados looks de Camila Cabello foram criados em colaboração com o stylist de celebridades Jared Ellner, o makeup artist Ash K Holm, o hairstylist Dimitris Giannetos e o nail artist Tom Bachick.

O concerto na Cidade do Rock em Lisboa é há muito aguardado pelos fãs de todo o mundo - a cantora cubano-americana está afastada dos palcos desde setembro de 2022 e tem canções novas. No Palco Mundo, a artista vai fazer uma viagem por todos os álbuns da sua carreira "Camila", de 2018, "Romance", de 2019, "Familia", de 2022, e antecipar o muito aguardado "C,XOXO", que chega aos serviços de streaming de música a 28 de junho.

Além de apresentar a nova era da sua carreira, no Palco Mundo, a artista não deixará certamente de fora os seus primeiros singles que conquistaram os tops mundiais, como "Havana", "Señorita" (com Shawn Mendes), "Bam Bam" (com Ed Sheeran), "Never Be the Same", "Shameless" ou "Dream of You".

No concerto no Rock in Rio Lisboa, Camila Cabello também promete surpreender com um visual arrojado e um cenário novo em palco - será que teremos mais pistas sobre o disco e que vamos ouvir canções ainda não lançadas? Vamos ter de esperar até dia 23 de junho para descobrir, mas todos temos uma certeza: o concerto da artista será um dos mais energéticos e aclamados da edição de 20 anos do festival.

No final, brindamos todos com um I LUV IT Punch!

Seja responsável. Beba com moderação.

www.bebacomcabeca.pt