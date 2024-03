Depois de vários teasers e pistas partilhadas nas redes sociais, Camila Cabello revelou o primeiro single do seu próximo álbum. "I Luv It" foi lançado esta quarta-feira, dia 27 de março, e conta com a participação de Playboi Carti.

O tema conta com um videoclipe, que já se encontra disponível no Youtube - ver aqui.

Em entrevista à revista Rolling Stone, a cantora sublinhou que está sempre "a planear" novas canções. "Não vou falar muito sobre isso porque adoro uma surpresa calculada", explicou.

O novo disco de Camila Cabello será editado antes do verão e sucede a "Familia", de 2022.

No dia 23 de junho de 2024, Camila Cabello vai subir ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. A artista era uma das cabeças de cartaz da edição de 2020, que foi adiada devido à pandemia da COVID-19. No mesmo dia, Luísa Sonza e Pedro Sampaio prometem levar a sua energia contagiante ao Palco Galp.

Camila Cabello, que deu os seus primeiros passos no cenário musical como parte do grupo Fifth Harmony, promete apresentar novas canções na sua estreia a solo em Portugal. Temas como "Havana", "Señorita", com Shawn Mendes, ou "Don't Go Yet" também não vão ficar de fora do alinhamento.