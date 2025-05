Benson Boone editou esta quinta-feira, dia 23 de maio, um novo single. "Mamma Song" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e fará parte do álbum "American Heart", que chega a 20 de junho.

A canção é uma homenagem à sua mãe. "Momma, I'm missing home / And California's getting colder" ("Mãe, tenho saudades de casa / E a Califórnia está a ficar mais fria"), canta o artista norte-americano.

"Mamma Song" sucede a "Mystical Magical" e "Sorry I'm Here For Someone Else", temas que também farão parte do alinhamento de "American Heart".

Benson Boone estreia-se em Portugal em julho, no NOS Alive.

NOS Alive: dia de Olivia Rodrigo e Benson Boone está esgotado

O primeiro dia da edição de 2025 do NOS Alive está esgotado, anunciou a Everything Is New. A 10 de junho, Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Benson Boone e Mark Ambor são os cabeças de cartaz.

Parov Stelar, Artemas, Glass Animals, Barry Can't Swim e Bad Nerves também vão passar pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no primeiro dia do festival.

"O NOS Alive'25 arranca com casa cheia no primeiro dia! O festival confirma que o dia 10 de julho — com as atuações de Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Benson Boone, Barry Can't Swim — já se encontra oficialmente esgotado. A poucos meses do arranque, a resposta do público reforça a força do cartaz e a energia única que se vive no Passeio Marítimo de Algés", destaca a promotora.

O NOS Alive está marcado para os dias 10, 11 e 12 de junho. Anyma, Justice, Sam Fender, Finneas, Kings of Leon, Nine Inch Nails, St. Vincent, Future Islands, CMAT ou Foster The People também estão confirmados para a edição de 2025.