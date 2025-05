O primeiro dia da edição de 2025 do NOS Alive está esgotado, anunciou a Everything Is New. A 10 de junho, Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Benson Boone e Mark Ambor são os cabeças de cartaz.

Parov Stelar, Artemas, Glass Animals, Barry Can't Swim e Bad Nerves também vão passar pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no primeiro dia do festival.

"O NOS Alive'25 arranca com casa cheia no primeiro dia! O festival confirma que o dia 10 de julho — com as atuações de Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Benson Boone, Barry Can't Swim — já se encontra oficialmente esgotado. A poucos meses do arranque, a resposta do público reforça a força do cartaz e a energia única que se vive no Passeio Marítimo de Algés", destaca a promotora.

O NOS Alive está marcado para os dias 10, 11 e 12 de junho. Anyma, Justice, Sam Fender, Finneas, Kings of Leon, Nine Inch Nails, St. Vincent, Future Islands, CMAT ou Foster The People também estão confirmados para a edição de 2025.

Artistas já confirmados

A-Trak, Alta Avenue, Amyl and The Sniffers, Anyma, Artemas, Bad Nerves, Barry Can't Swim, Benson Boone, The Bloody Beetroots, Bright Eyes, Capicua, Chloé Robinson, CMAT, Dead Poet Society, DJ Boring, Erol Alkan, FINNEAS, Franc Moody, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Jet, Justice, Kings of Leon, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Mark Ambor, Máximo, Mike 11, Mother Mother, Nathy Peluso, Nine Inch Nails, Noah Kahan, NTO, Olivia Rodrigo, Papa Nugs, Parov Stelar, Riordan, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers, The Teskey Brothers e Von Di.

