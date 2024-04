Além dos concertos e da arte urbana, o festival, de entrada gratuita, inclui animação de rua, atuação de DJ, gastronomia, artesanato, desporto e atividades náuticas.

A autarquia, que promove o evento, anunciou hoje as primeiras confirmações no cartaz musical, nomeadamente o músico nascido em França de origem espanhola Manu Chao e os portugueses Miguel Araújo com convidados Os Quatro e Meia.

Manu Chao vai atuar no dia 16 de julho, três dias depois de marcar presença no festival Contrasta, em Valença, e no último dia do festival sobem ao palco Miguel Araújo e Os Quatro e Meia.

Nascido em Paris numa família espanhola exilada, Manu Chao adota várias línguas no seu trabalho artístico, que tem uma componente política marcada, desde os tempos da banda Mano Negra.

A sua projeção para a fama deu-se com o disco “Clandestino”, de 1998, no qual cantava, em tradução livre: “Sozinho vou com a minha pena, sozinha vai a minha condenação / Correr é o meu destino para me esquivar à lei / Perdido no coração da grande Babilónia / Dizem-me ‘o clandestino’ por não ter papéis”.

Antes de regressar a Portugal no verão, o músico também atua no Festival do Maio, no Seixal, num concerto de entrada livre.

O AgitÁgueda aposta em artistas emergentes, promovendo novos projetos musicais através da realização do “Talentos AgitÁgueda”, oferecendo uma programação dirigida a todos os públicos.