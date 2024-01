Depois do seu álbum de estreia, “Círculo”, a jovem artista Mariana Dalot está de volta aos lançamentos com um novo single "Quero Ser Norte", com letra e composição da própria.

A cantautora, que fez o seu percurso escolar no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga e formação superior na Popular Music Performance - Vocals no British and Irish Modern Music Institute, em Londres, apresenta "mais uma vez um tema com bastante identidade, emotivo, e com uma mensagem importante de esperança".

"Esta canção é sobre termos uma pessoa na nossa vida que nos guia quando nos sentimos perdidos e que nos vai mantendo os pés na terra. É também sobre querermos dar de volta essas direções e sermos também o guia dessa pessoa. É conhecê-la tão bem que sabemos quando ela precisa de nós, mesmo que não o diga, e saber que, mesmo quando não podemos estar presentes, nos temos sempre uma à outra. É querer ser o norte quando alguém se sente desnorteado", conta Mariana Dalot.

Veja aqui o videoclipe.