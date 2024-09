Depois do lançamento do seu álbum de estreia, "Circulo", em 2022, a cantautora Mariana Dalot lança agora um novo EP. "Tempo", que conta com cinco novas canções, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Os temas estão registados pela ordem cronológica em que foram escritos. "Contam o processo de encontrar alguém ('Fios do mesmo laço'); perceber que se foi feliz, mas que, por vezes, as coisas não correm como queremos ('Tive azar em ser feliz'); o tempo que é preciso para aceitar que não estamos bem ('Precisava de parar o tempo'); o período de aceitação de que a vida continua e é preciso seguir em frente ('O mundo não pára de girar'); e a luz ao fundo do túnel, quando menos esperamos ('Pequena, tão pequena')", adianta o comunicado.

"A cura leva o seu tempo, esta viagem ajudou-me e espero que ajude quem a ouvir e quiser embarcar nela também", frisa a cantora.

"Tempo" contou com produção de Francisco Sales e mistura de Nuno Simões e foi gravado nos estúdios Slow Music com a participação de Pity no baixo, Francisco Sales na guitarra, Iuri Oliveira na percussão, Patrick Ferreira no piano e Sandra Martins no Violoncelo.

Já no próximo dia 10 de outubro, às 21h30, no Espaço Moche, em Lisboa, Mariana Dalot fará a primeira apresentação ao vivo do novo EP, acompanhada ao piano por Patrick Ferreira.