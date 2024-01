Os The Black Keys dão o pontapé de saída em 2024 com o lançamento do seu novo single "Beautiful People (Stay High)".

A canção chega em paralelo com o anúncio do 12.º álbum de estúdio da dupla. "Ohio Player" é editado a 5 de abril e será mote para uma nova digressão mundial.

Escrita por Dan Auerbach e Patrick Carney, ao lado de Dan “The Automator” Nakamura e Beck, “Beautiful People (Stay High)” é uma das canções do álbum que vai contar com colaborações entre a banda e colegas de profissão como Noel Gallagher ou Greg Kurstin, entre outros.

"Tivemos uma epifania: ‘Podemos ligar aos nossos amigos para que nos ajudem a fazer música.’ É engraçado porque nós os dois escrevemos músicas com outras pessoas – o Dan fá-lo bastantes vezes [como artista a solo e produtor], e eu quando produzo uma música. É o que nós fazemos", explica Carney em comunicado.

"Não importa com quem trabalhamos, nunca sentimos que estamos a sacrificar quem nós somos. Sentimos apenas que adiciona um sabor especial. Expandimos essa palete com pessoas com quem queríamos trabalhar. Estávamos lá para os apoiar e às suas ideias, para fazer o que estivesse ao nosso alcance para ver esse momento florescer. Mas quando chegou o momento de finalizar o álbum, foi só o Pat e eu", remata Dan Auerbach.

Patrick Carney acrescenta que o objetivo principal foi "fazer algo que fosse divertido". "E uma coisa que a maioria das bandas com 20 anos de carreira não faz que é, um álbum acessível, divertido, que também pode ser cool", frisa.