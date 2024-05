A fadista Raquel Tavares, que regressou este ano aos palcos depois de uma pausa na carreira, atua no dia de abertura do festival, no terraço do Teatro Lópes Ayala, acompanhada pelos músicos Bernardo Viana, na viola, Pedro Viana, na guitarra portuguesa, e Francisco Gaspar, na viola-baixo.

No dia seguinte, no mesmo espaço, atua a ‘cantaora’ Celia Romero acompanhada pelo pianista Andrés Barrios.

No dia 4 de julho, no Auditório Ricardo Carrapeto, a Orquestra de Extremadura homenageia o músico Porrina de Badajoz, nome artístico de José Salazar Molina (1924-1977), “ícone do flamenco, uma referência incontornável do flamenco na Extremadura espanhola”, realçou a organização.

No dia seguinte, no mesmo palco, atua a companhia de dança Sara Baras, numa homenagem a um outro músico já falecido, Paco de Lucía (1947-2014), filho da portuguesa Lúcia Gomes.

Este espetáculo assinala o 25.º aniversário da companhia de baile da coreógrafa e ‘bailaora’ Sara Baras.

A fadista Mariza encerra o festival, no dia 6, no palco do auditório.

Mariza, uma das mais internacionais artistas portuguesas, tem sido distinguida, ao longo do seu percurso com diversos prémios nacionais e internacionais, como o Prémio Amália para Melhor Intérprete, em 2005, no mesmo ano que foi nomeada Embaixadora de Boa Vontade da UNICEF.