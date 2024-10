Esta 20.ª edição do ciclo decorre no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, de 08 de novembro a 06 de dezembro, sempre às 21:30.

O fadista Helder Moutinho abre o ciclo no dia 08 de novembro com o concerto “Os Dias da Liberdade”, título do seu novo álbum, a editar ainda este ano.

O fadista vai ser acompanhado por Ricardo Parreira, na guitarra portuguesa, João Filipe, na viola, Fernando Araújo, na viola-baixo, Carlos Garcia, ao piano, e Iuri de Oliveira, nas percussões.

Cristina Branco sobe ao palco do Ruy de Carvalho, no dia 15 de novembro, para cantar o seu mais recente álbum, “Mãe”, de 2023.

A criadora de “Noite Apressada” será acompanhada pelos músicos Bernardo Couto, na guitarra portuguesa, Luís Figueiredo, no piano, e Bernardo Moreira, no contrabaixo.

No dia 22 de novembro, atua Carla Pires, a celebrar 20 anos de carreira que assinalou com o álbum “Vai e Vem”, deste ano.

A fadista vai ser acompanhada por Luís Coelho, na guitarra portuguesa, André Santos, na viola, e João Novais, no contrabaixo.

A fechar o ciclo, em 06 de dezembro, atua Miguel Ramos, que iniciou a carreira aos 14 anos no restaurante Os Ferreiras, em Lisboa, ao lado de Fernando Maurício.

Miguel Ramos vai estar acompanhado por José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença, na viola, e Daniel Pinto, na viola baixo.