Os membros da banda pop britânica One Direction disseram esta quinta-feira que estavam "completamente arrasados" pela morte do ex-colega Liam Payne, que caiu do terceiro andar do seu quarto de hotel em Buenos Aires, onde, segundo o Ministério Público da Argentina, havia vestígios de álcool e alegados estupefacientes.

"Estamos completamente arrasados com a notícia", escreveu o grupo na rede social Instagram.

Um dos seus ex-colegas de banda, a superestrela Harry Styles, escreveu uma emocionante homenagem na mesma rede social, na qual disse que sentirá saudades de Payne para "sempre", notando que a maior alegria dele era "fazer outras pessoas felizes".

Os tributos ao músico de 31 anos multiplicaram-se na capital argentina. No emblemático Obelisco de Buenos Aires, uma centena de "directioners", como são conhecidos os fãs da banda, despediram-se de Payne com flores e músicas. A maioria era de jovens na faixa dos 20 anos, algumas vestidas com t-shirts da banda, que choravam e acendiam velas pelo seu ídolo da adolescência.

"Entender o contexto de como ele se foi é muito duro", disse à France-Presse Antonela Segura, de 24 anos. "Muitas coisas emocionam-te porque cresceste com eles e agora choca-te que um da banda já não esteja" cá, acrescentou.

"Pelo menos nos últimos tempos que esteve aqui pôde receber o carinho das pessoas. Gosto de que tenha ido com essa lembrança de nós", completou.

Liam Payne morreu na quarta-feira pouco depois das 17h00 locais (21h00 em Portugal continental), em sequência do impacto que sofreu ao cair da varanda do seu quarto de hotel para o pátio nas traseiras.

Momentos antes, funcionários do hotel tinham pedido ajuda ao serviço de emergência por causa de um hóspede que se "tinha excedido em droga e álcool" e que temiam que fizesse "algo que pusesse a sua vida em risco", segundo um áudio do pedido de ajuda que chegou à imprensa.

Os fãs também continuaram a ir ao local na quinta-feira, como vinham fazendo desde antes da divulgação da notícia, para deixar cartas, flores e fotografias na calçada. "Descanse em paz" e "Você acompanhou-me sempre" diziam alguns cartazes.

"Teria sido bom que tivesse procurado mais ajuda", comentou Noel Helguera, de 20 anos. "Era melhor que as pessoas tivessem cuidado com esse tema [das drogas] porque é 'heavy'".

Politraumatismos

A Justiça argentina abriu uma investigação por "morte duvidosa", informou o Ministério Público, notando que o músico parecia estar sozinho no momento da queda, passando por "algum tipo de surto, fruto do abuso de substâncias".

Devido à posição em que o corpo foi encontrado e aos ferimentos, "presume-se que Payne não adotou uma postura de reflexo para se proteger e que pode ter caído num estado de semi ou total inconsciência", acrescentou.

O corpo apresentava "politraumatismo, hemorragia interna e externa", segundo o relatório técnico, que registou 25 lesões.

A família disse estar arrasada.

"Liam estará sempre nos nossos corações e vamos lembrar-nos dele pela sua alma gentil, engraçada e corajosa", diz um comunicado divulgado pelos seus parentes.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou-lhes, através do seu porta-voz, as suas "sinceras condolências".

Três funcionários do hotel e duas mulheres que estiveram no quarto com o músico, mas saíram antes do ocorrido, devem prestar depoimento à Justiça.

Payne teve "lesões muito graves. Não houve possibilidade de reanimação", disse ontem o chefe do Sistema de Atendimento Médico de Emergência (Same), Alberto Crescenti, acrescentando que o músico caiu de uma altura "de 13 ou 14 metros".

A imprensa divulgou fotos do interior do quarto de Payne, nas quais é possível ver uma mesa com restos de pó branco, papel de alumínio, um isqueiro e uma caixa de sabonete, além de um aparelho de TV destruído.

O Ministério Público informou que a polícia "encontrou no interior do quarto substâncias que à primeira vista – e aguardando confirmação das perícias – seriam estupefacientes e bebidas alcoólicas, além de diversos objetos e móveis destruídos".

Banda sensação

A 2 de outubro, Payne assistiu a um espetáculo do seu ex-colega de banda Niall Horan, em Buenos Aires.

Os One Direction surgiram em 2010, quando os então adolescentes Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik participaram no concurso de televisão britânico "The X Factor". Em 2016, o grupo anunciou que faria uma pausa por tempo indeterminado, mas que não se separaria.

Payne anunciou que trabalhava num álbum solo nesse mesmo ano, seguindo os passos de outros membros do grupo. O single "Strip that Down" alcançou o terceiro lugar nos tops do Reino Unido e o décimo lugar no top da Billboard dos EUA. Em 2019, lançou o seu álbum "LP1".

Nascido a 29 de agosto de 1993, Payne participou no "The X Factor" duas vezes antes de ganhar destaque com a formação da banda. Ele teve vários créditos de composição no catálogo dos One Direction.

Nos últimos anos, Payne falou abertamente sobre a sua luta contra o alcoolismo. Em 2023, anunciou que trabalhava no segundo álbum e em março passado lançou um single.