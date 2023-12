Michael Kiwanuka é a nova confirmação para a edição de 2024 do NOS Alive. O músico britânico com raízes ugandesas vai subir ao palco Palco Heineken no dia 12 de julho, juntando-se às já confirmadas AURORA, Dua Lipa e Larkin Poe.

Em comunicado, a organização lembra que o artista "incorpora influências de Van Morrison e Curtis Mayfield, desenvolvendo uma linguagem única que mistura folk, indie rock e r&b".

"Os maiores destaques são a sua voz 'calorosa e sincera' e a abordagem 'intemporal e contemporânea' àquilo que cria e compõe, e claro, o prémio Mercury Prize de Best Album of The Year", destaca a Everything Is New

Os bilhetes para a edição de 2024 do NOS Alive já estão disponíveis nos locais habituais e em nosalive.com.