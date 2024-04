Ashnikko é a mais recente confirmação para o NOS Alive'24. A artista vai subir ao Palco NOS no dia 12 de julho.

A artista norte-americana popularizada no TikTok, estreia-se no Passeio Marítimo de Algés ao lado de nomes como Dua Lipa, Tyla, Michael Kiwanuka, AURORA, Floating Points, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Gloria Groove, Larkin Poe, The Heavy, Genesis Owusu, Tourist, T-Rex e Jüra.

"As músicas de Ashnikko são como portais que nos transportam instantaneamente para um universo hiperativo, sensual e fantasioso, onde as emoções são dramatizadas, os estereótipos de género são perturbados e a vingança reina suprema", destaca a organização.

Os bilhetes para a edição de 2024 do NOS Alive encontram-se à venda nos locais habituais e em nosalive.com.