Mimicat sobe ao palco do Teatro Maria Matos no dia 1 de outubro e vai receber vários convidados. Os bilhetes para o concerto em Lisboa já estão à venda nos locais habituais.

Catana, Diana Castro, Elisa Rodrigues, Joana Alegre, Luisa Sobral, Matay e Tatanka vão juntar-se à artista no espetáculo de apresentação do seu novo álbum.

Entre as gravações do novo disco e a preparação para o concerto, Mimicat tem ainda um novo projecto em mãos. A cantora faz parte do elenco de jurados do novo programa "SuperEstrelas", da RTP1.