A cantora e compositora começa o ano de 2025 com uma nova canção e uma digressão intimista. "O resto das nossas vidas" chegou esta sexta-feira, dia 10 de janeiro, aos serviços de streaming de música.

O tema fala "sobre a beleza e o sucesso de um casal ao viver as pequenas coisas do dia-a-dia". "É uma contemplação sobre o lado poético daquilo que parece ser banal mas que tanto conforto, segurança e felicidade nos traz quando vivemos a rotina", descreve a artista.

O videoclipe, filmado na zona histórica de Lisboa, conta com a participação de Luísa Sobral e foi realizado por Filipe Cunha Monteiro.

Veja aqui o vídeo.

A 18 de janeiro, a cantora arranca a digressão “Coisas Pequeninas”, no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima. Depois, a artista vai atuar no Festival de Jazz de Lousada, a 28 de fevereiro, seguindo-se o Auditório Francisco de Assis, no Porto (dia 29 de abril), o Teatro-Cine de Torres Vedras (a 2 de maio), e o Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 12.