A digressão intimista "Coisas Pequeninas", de Luísa Sobral, continua a percorrer o país e há novas datas na agenda.

Depois dos concertos em Ponte de Lima, Fafe e Lousada, a música e compositora apresenta-se dia 30 de março, na Feira do Livro do Funchal; dia 29 de abril, no Auditório Francisco de Assis, no Porto; 2 de maio, no Teatro-Cine de Torres Vedras; dia 12, no Teatro Maria Matos, em Lisboa; e no dia 7 de junho, no Espaço Vita, em Braga.

No alinhamento, aos temas dos sete álbuns editados em nome próprio e às músicas que Luísa Sobral escreveu para outros artistas, junta-se o novo single, "O resto das nossas vidas", editada no início de janeiro. "É uma contemplação sobre o lado poético daquilo que parece ser banal mas que nas nossas rotinas nos traz tanto conforto, segurança e felicidade", explica a cantora.

Paralelamente, Luísa Sobral comemora a publicação do seu primeiro romance, "Nem Todas as Árvores Morrem de Pé", sobre duas mulheres unidas pela desilusão e pelos 50 anos mais tristes da história da Alemanha. A compositora já tinha editado dois livros infantis: "Quando a Porta Fica Aberta" e "O Peso das Palavras".