Alex, cantor que ficou conhecido pelo tema "Mister Gay", morreu esta quinta-feira, dia 9 de março, aos 88 anos. A notícia foi anunciada no Facebook do cantor e confirmada pelo seu agente ao Correio da Manhã.

"Vimos por este meio informar que o senhor Francisco António se encontrava, desde a passada sexta-feira, internado no Hospital São Bernardo em Setúbal, tendo vindo a falecer esta manhã", pode ler-se na publicação. "A família agradece todo o carinho que lhe foi demostrado ao longo da vida", acrescenta a nota.

"Informa-se que o velório irá decorrer amanhã, dia 10 de março, a partir das 17h na Capela da Amora e sairá para o crematório da Quinta do Conde, sábado, dia 11, pelas 9h00 da manhã. A todos, um muito obrigada pelo vosso apoio e carinho", adianta o comunicado partilhado nas redes sociais.

Francisco António Alexandre Rodrigues nasceu em Portimão e começou a sua carreira nos anos 1960. O cantor estreou-se nos palcos em Moçambique, Angola, África do Sul, Zimbabwe, de acordo com o jornal Comércio do Seixal e Sesimbra.

Em 2020, o artista disponibilizou no Spotify o álbum "Voar nas Asas do Tempo", que conta com o tema "Mister Gay". "Mister Gay, Não é o Meu Nome" também faz parte do alinhamento do disco.

Há dois anos, o cantor partilhou também nos serviços de streaming os álbuns "Renascer" e "Desabafos".