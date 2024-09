O cantor norte-americano Tommy Cash morreu na passada sexta-feira, 13 de setembro, anunciou o Johnny Cash Museum no sábado. A causa da morte não foi revelada.

"Tommy Cash foi um apoiante fiel do Johnny Cash Museum e um membro muito querido da nossa família alargada, além de ser um membro altamente respeitado da indústria da música,” afirmou Bill Miller, fundador e CEO da Icon Entertainment, que criou o Johnny Cash Museum em Nashville há mais de dez anos. “Este grande homem fará muita falta aos seus amigos e muitos fãs em todo o mundo. Pedimos que mantenham a mulher de Tommy, Marcy, e a sua família nas vossas suas orações", acrescentou.

O artista country era irmão mais velho do também já falecido cantor Johnny Cash. Nascido no estado do Arkansas em 1940, iniciou a carreira musical nos anos 1960.

A canção "Six White Horses", editada em 1969 e dedicada a John F. Kennedy, Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr., foi o seu maior êxito. "One Song Away" e "Rise and Shine", lançadas na década seguinte, também foram grandes sucessos nos EUA.

Além de ter editado mais de dez álbuns de originais, Tommy Cash participou no filme "The River Thief", de N.D. Wilson, estreado nos EUA em 2016 e inédito em Portugal.