A música tinha de fazer parte da vida de Tiago Bandeira. Nascido numa família de artistas, o cantor de 26 anos está a passar por um período de construção necessário para se afirmar em nome próprio, e nele inclui-se um álbum de estreia, "OPIA", mas também a presença na edição de setembro do MTV Push, a renovada rubrica do canal focada em apostar nos artistas da música e entretenimento do país a dar agora os primeiros passos.

"Este caminho de afirmação envolve um assumidamente autobiográfico primeiro álbum, que é dividido em quatro atos e está a ser revelado por fases, tendo por tema o fim de uma relação e todos os sentimentos que daí advêm, como a dor, o abandono, o medo, a saudade e a esperança", explica o canal em comunicado.

Em maio deste ano, Tiago Bandeira lançou o "Ato I", composto por "Espera", "Deixa Queimar" e "Cinzas". Apresentado em junho, o "Ato II" expõe o lado mais vulnerável da história, através de três novas faixas: "Sem Eu Ter Noção", "Deixa-me Ir" e o single "Até Já", que estará em destaque no MTV PUSH de setembro.

Até ao fim do ano, Tiago Bandeira vai editar o seu álbum disco de estreia e vai continuar a focar-se na escrita de canções, lado a lado com outros artistas, como iolanda, Martim Seabra, Jüra, Rita Onofre, Velhote do Carmo ou João Borsch.

Tiago Bandeira junta-se assim a nomes como Coastel, Carolina de Deus, Charli Elle, Filipe Karlsson, Neyna, iolanda, Inês Monstro e Catarina Castanhas na lista de artistas de 2024 do MTV Push, que promete dar a conhecer alguns dos novos músicos a ter debaixo de olho.

Ao longo de três anos, a rubrica da MTV tem vindo a dar espaço televisivo e digital a estrelas emergentes que hoje já se afirmam como nomes do panorama musical nacional, como Murta, Elisa, Syro, Cláudia Pascoal, NENNY, NEEV, Soraia Tavares, NENA, Ivandro, T-Rex e MARO, entre muitos outros.

Globalmente, o MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.