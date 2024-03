VSP AST (Vespa Asiática) tem um novo single ,"Aguarela", que conta com produção de Filipe Survival. Veja no vídeo a entrevista do músico com o SAPO Mag.

VSP AST (Vespa Asiática) editou na passada sexta-feira, dia 8 de março, o single "Aguarela", com produção de Filipe Survival. O tema está já disponível em todas as plataformas digitais. A canção, que faz parte da banda sonora da série "Os Eleitos", da OPTO/SIC, sucede a "Road Trip", "Stars" e "Tarde Livre". VSP AST é o voo picado de Fernando Gariso, artista natural de São Martinho do Bispo, em Coimbra. Machine Gun Kelly, XXX Tentacion, Juice Wrld e Lil Peep, assim como Nirvana, Green Day ou Linkin Park são as principais inspirações.