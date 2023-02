“Da bossa ao fado, da chula ao samba e ao baião, todos os ritmos se misturam naturalmente na guitarra e vozes de Fred Martins e Joana Amendoeira”. O alinhamento do concerto baseia-se nos temas dos mais recentes álbuns “Na volta da maré”, de Joana Amendoeira, e “Ultramarino”, de Fred Martins, e inclui uma homenagem ao guitarrista Carlos Paredes (1925-2004), que comemoraria 98 anos a 16 de fevereiro.

No dia 24, Fred Martins convida o músico João Afonso a participar na iniciativa "As incríveis sextas-feiras", no Cine Incrível, em Almada.

“Os dois músicos são cúmplices há vários anos e já partilharam o palco em diversas ocasiões. Fred vai contar-nos essa cumplicidade, enquanto desvenda acordes do seu disco ‘Ultramarino’, que conta a história da sua chegada a Portugal e do seu encontro com vários músicos da lusofonia”.