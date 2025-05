O duo português MXGPU, formado por Moullinex (Luís Clara Gomes) e GPU Panic (Guilherme Tomé Ribeiro), lançou esta semana "the fall", o segundo single do seu álbum de estreia, previsto ainda para este ano.

Descrito pelos próprios como um momento-chave na definição da identidade sonora do projeto, “the fall” é apontado como a primeira canção que representa verdadeiramente o universo MXGPU. Em comunicado, os músicos afirmam que este tema marca “algo novo e o início de tudo”, realçando o equilíbrio entre “as vozes do GPU Panic, a batida intensa e as nuances melancólicas” como elementos centrais do seu som.

O novo single sucede a “ease”, lançado no final de 2023, que contou com a participação da cantora alemã Malou. Desde então, o duo apresentou-se ao vivo em três concertos esgotados — dois na Galeria Oval do MAAT, em Lisboa, e um na Casa da Música, no Porto — consolidando o interesse em torno do projeto.

A dupla anunciou também a sua estreia nos Estados Unidos em junho de 2025, com atuações agendadas para o dia 5 no The Roxy, em Los Angeles, e dia 7 no SILO, em Nova Iorque. A digressão insere-se no recente acordo com a Creative Artists Agency (CAA), responsável pela representação de artistas como Arcade Fire, Doja Cat, Ariana Grande e Post Malone.

A nova faixa já se encontra disponível nas plataformas digitais e foi editada pela Discotexas, selo que ambos os artistas ajudaram a fundar.