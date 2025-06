MXGPU, o projeto dos produtores e músicos portugueses Moullinex e GPU Panic, editou um novo single. O tema "take me home" é o novo avanço do álbum de estreia, "Sudden Light", que chega a 26 de setembro.

"O novo single nasceu em poucas horas. Começou como uma simples ideia e transformou-se rapidamente numa música, e desde que a começámos a tocar ao vivo sentimos que a reação do público foi imediata — ‘Qual é aquela em que cantam take me home?’ ‘Quando sai?’ ‘Esta música parece a banda-sonora da minha vida!’ Percebemos que tínhamos algo especial", confessam os MXGPU em comunicado.

Conhecidos pelos seus espetáculos imersivos em formato 360°, no centro do público, os MXGPU fundem a electrónica, a performance artística e estética futurista, com experiências sensoriais que quebram a fronteira entre o artista e a audiência. Influenciados por nomes como Suzanne Ciani, James Turrell e os ecrãs de loading da SEGA, o duo aborda a humanidade na era digital.

Depois de esgotarem duas sessões no MAAT em Lisboa e a Casa da Música no Porto, os MXGPU continuam a sua digressão de 2025 com diversas datas em Portugal, incluindo passagens por festivais e clubes em cidades como Lisboa, Porto e Guimarães. A digressão vai contar ainda com concertos em outubro em Brooklyn e em Los Angeles.

MXGPU une Luís Clara Gomes (Moullinex) e Guilherme Tomé Ribeiro (GPU Panic), produtores e compositores sediados em Lisboa. A parceria começou quando GPU Panic se juntou à banda ao vivo de Moullinex como guitarrista, acabando por co-escrever “Painting By Numbers”, no álbum "Hypersex" (2017).

Desde então, a sua música tem aparecido em várias editoras, como Crosstown Rebels, Watergate e TAU, com remisturas de nomes como Patrice Bäumel, Xinobi e Sebastien Léger, e apoio de artistas internacionais como &ME, Adriatique e RÜFÜS DU SOL.