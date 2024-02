Pelo segundo ano consecutivo, a Praia da Arda em Afife, em Viana do Castelo, volta a receber a N’Arda Summer Fest. O evento está marcado para o dia 27 de julho.

Em comunicado, a organização promete "uma noite inesquecível na deslumbrante Praia da Arda, com início às 23h00 e com final às 7h00 da manhã do dia seguinte". O festival vai contar ainda com quatro horas de música no centro da aldeia com uma afterparty.

"O cartaz deste ano apresenta uma seleção de DJs de renome, nacional e internacional com habilidade de levar a multidão a uma viagem sonora única, garantindo uma fusão de ritmos eletrizantes", promete a organização.