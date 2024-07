A 14.ª edição do Sumol Summer Fest arranca na sexta-feira, dia 5 de julho, no Parque de Campismo Inatel, junto à Praia de São João, na Costa da Caparica. Ao longo de dois dias (5 e 6 de julho), o festival vai receber artistas como Offset, Wet Bed Gang, Teto, WIU, Lon3r Johny ou Nenny.

"Como não poderia deixar de ser, em ano de Europeu de 2024, todos os presentes no recinto do Sumol Summer Fest poderão apoiar a seleção nacional no jogo dos quartos de final contra a França, na sexta-feira", adianta a organização.

Em 2023, à 13.ª edição, o Summer Fest trocou a Ericeira pela Margem Sul do Tejo, pela primeira vez, no Parque de Campismo Inatel, junto à praia de São João, na Costa da Caparica.

Além da música, o programa do festival tem incluído aulas de surf, demonstrações e aulas de skate, pintura ao vivo e ‘batalhas de dança’.

Os bilhetes para o 14.º Sumol Summer Fest já estão à venda. Os passes de dois dias custam, até 7 de abril, 72 euros (com acesso ao campismo) e 62 euros (sem acesso ao campismo). Até à mesma data, os bilhetes diários têm um custo de 50 euros.

Os valores aumentam depois para os 79 euros, 69 euros e 55 euros, até aos dias do festival, e para os 84 euros, 74 euros e 60 euros, nos dias do festival.